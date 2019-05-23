В общинах Гетап и Ваневан пройдут внеочередные выборы руководителей общин

В общинах Гетап Ширакской области и Ваневан Гегаркуникской области пройдут внеочередные выборы руководителей общин. Как передает «Арменпресс», решения об этом были приняты на заседании правительства.

Согласно обоснованию, глава общины Гетап Гор Степанян был избран на должность главы общины по итогам выборов, состоявшихся 2 октября 2016 года. 19 апреля 2019 года Гор Степанян подал в отставку.

А глава общины Ваневан Норайр Арутюнян был избран на пост главы общины 10 июня 2018 года. На основании, предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 26 Закона “О местном самоуправлении”, а именно то, что глава муниципалитета в течение 6 месяцев не созывал заседание Совета, 13 апреля Совет старейшин Ваневана принял решение о прекращении полномочий главы общины.

Внеочередные выборы руководителей общин Гетап и Ваневан пройдут 29 сентября 2019 года.