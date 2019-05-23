С общеобразовательными школами Гегаркуникской области попрощаются 1591 выпускников

Средняя и старшая школы Гегаркуникской области, по предварительным данным, в этом году попрощаются с 1591 выпускниками, из которых 1165 - из школ Гегаркуникской областной администрации, 426 - из школ, действующих под ведомством Министерства образования и науки РА. Как сообщил «Арменпресс» начальник управления по связям с общественностью администрации Гегаркуникской области Карен Зазян, в 89 средних школах подведомственных области - 1165 выпускников, двое из которых претендуют на золотые медали. Девятей классы средних и основных школ области окончат 2508 учеников. 26 мая они в централизованном порядке сдадут первый экзамен по армянскому языку. Вместе с ними экзамен будут сдавать также и ученики Открытой школы Цахкунка и 9-го класса образовательного комплекса Варденика - 38 человек. Централизованные экзамены пройдут в 20 уже сформированных экзаменационных центрах. По данным директоров общеобразовательных школ, действующих под ведомством Министерства образования и науки РА, в этом учебном году в старшей школе Гавара – 38 выпускников, в старшей школе Чамбарака -57, в старшей школе Мартуни -79, в старшей школе - 86, в старшей школе Вардениса - 57, в старшей школе Дзорагюха - 50, в образовательном комплексе Варденика -51, в Открытой школе Цахкунка - 8 выпускников. По одному претенденту на золотую медаль представили старшие школы Мартуни и Севана.

Мероприятия “Последний урок” и “Последний звонок” состоятся 24 мая.

Хосров Хлхатян