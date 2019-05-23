Гематологическому центру им. Еляна выделены жизненно необходимые детские противоопухолевые препараты

Сфера онкологии в нынешней политике Министерства здравоохранения продолжает оставаться приоритетом. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, приказом министра здравоохранения Арсена Торосяна Гематологическому центру им. профессора Р. О. Еляна выделены жизненно необходимые детские противоопухолевые препараты, применяемые в этой сфере в частности:

Блеоцин (блеомицин) ДПШ 15мг

Иринотека HCl. Тригидрат л-т 20мг / мл 5 мл

Топотекан л-т 1мг / мл 4мл

Цитарабин л-т 100мг / мл 5мл

Уромитексан (mesna) L-T 100мг / мл 4мл

Акофил (филграстим) NX егерь 48мм / 0,5 мл

Ондансетрон втулки 2мг / мл 4мл

Министерство напоминает, что в конце года правительство утвердило проект “О внесении изменений и дополнений в решение N 502”, которым регулируется приобретение незарегистрированных Министерством здравоохранения лекарств за счет государственных средств.

В 2019 году было осуществлено приобретение 14 наименований противоопухолевых лекарств на 1 год, которые в установленном порядке были выданы Гематологическому центру им. профессора Р. О. Еляна. Предоставление данных препаратов будет носить продолжительный характер.