Полиция раскрыла случай траффикинга

В 3-е управление Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении поступили оперативные данные о том, что 43-летний мужчина и 49-летняя женщина в центре столицы занимаются сбором средств у занимающихся мелкой уличной торговлей, а также, угрожая применением насилия, отбирают часть заработанной в торговле суммы, подвергают их эксплуатации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в результате предпринятых на основе оперативных данных следственных мероприятий выяснилось, что мужчина и женщина в период с 2016 по 2019 годы эксплуатировали людей, занимающихся попрошайничеством и уличной торговлей, с применением или угрозой применения насилия, не опасного для их жизни и здоровья. Кроме того, одного из них заставили заниматься попрошайничеством. Мужчина и женщина каждый день отбирали всю заработанную ими сумму или ее часть.

По данному факту в Полиции возбуждено уголовное дело по признакам траффикинга, а именно: по предварительному сговору группы лиц, в отношении двух или более лиц, посредством обещаний материальной выгоды, вербовки с целью эксплуатации, применения насилия, не опасного для здоровья, или угрозы его применения, и других форм принуждения к эксплуатации.

Обстоятельства выясняются.