Тигран Хачатрян обсудил с послом Грузии возможности укрепления экономического сотрудничества

Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Грузии Гиоргием Саганелидзе.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, стороны подчеркнули важность реализации совместных целенаправленных действий в тех сферах, которые влияют на благосостояние населения. Министр Хачатрян и посол обсудили круг предстоящих экономических мероприятий и встреч. В частности, были обсуждены вопросы повестки предстоящего заседания Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны коснулись также и организационных вопросов армяно-грузинского бизнес-форума, отметив важность вовлечения сфер представляющих двусторонний интерес, деловых кругов, которые имеют более широкие перспективы и потенциал сотрудничества.

Посол Саганелидзе представил информацию о некоторых экономических мероприятиях в Грузии.

Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив увеличения объема товарооборота между Арменией и Грузией, в том числе возможности реализации региональных программ и пути более эффективного использования льготных режимов.