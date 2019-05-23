УЕФА в подобных ситуациях должен сделать больше: Министр юстиции Ирландии о ситуации вокруг Мхитаряна

Министр юстиции и равенства Ирландии Чарли Фленаган коснулся ситуации вокруг полузащитника “Арсенала” и сборной Армении - Генриха Мхитаряна. Как передает «Арменпресс», министр юстиции Ирландии на своей странице в Twitter сделал следующую запись:

“Очень обидно, когда сталкиваются спорт и политика, поскольку Генрих Мхитарян решил не ехать в Азербайджан на финал Лиги Европы, исходя из соображений безопасности. УЕФА должен делать больше для того, чтобы развеять страхи и обеспечить защиту в подобных ситуациях”.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку. В финальном матче сыграют два клуба из Лондона – “Арсенал” и “Челси”. “Арсенал” официально подтвердил, что Генрих Мхитарян не поедет с командой в Баку и не примет участия в финале Лиги Европы.