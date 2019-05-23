Times: Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. С таким утверждением выступила в четверг газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

По информации Би-би-си и газеты The Daily Telegraph, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По информации источников Би-би-си в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ряд министров, включая главу МВД Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, попытались лично донести до Терезы Мэй свою позицию, запросив в среду вечером встречи с премьер-министром. Однако она не стала встречаться с ними. Под конец дня о своей отставке в связи с непринятием курса правительства по вопросу "развода" с ЕС заявила Андреа Лидсом, лидер Палаты общин, а по сути - представитель Мэй в нижней палате парламента. Телеканал Sky News предположил, что эта отставка может представлять собой смертельный удар для премьерства Мэй.

В целом все без исключения британские газеты сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы.