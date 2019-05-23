Анна Акопян по приглашению Дариги Назарбаевой в Алматы примет участие в Евразийском медиа-форуме

Супруга премьер-министра РА, главный редактор ежедневной газеты “Айкакан жаманак”- Анна Акопян по приглашению председателя парламента Сената Республики Казахстан Дариги Назарбаевой с 23 по 24 мая в Алматы примет участие в 16-м Евразийском медиа-форуме, под названием “Деглобализация. Новый мировой ландшафт”.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, на конференции Анна Акопян выступит с докладом “Кризис доверия. Расстановка глобальных сил”.

В рамках визита Анна Акопян проведет личную встречу с Даригой Назарбаевой, а также в культурном центре “Луйс” Российской и Ново-Нахичеванской епархии встретится с представителями армянской общины.

Более 15 лет в Казахстане проходит Евразийский медиа-форум, ставший авторитетной площадкой для диалога в Евразийском регионе. Ежегодно форум собирает под своей крышей более 600 делегатов из 60 стран мира, в том числе политиков, экономистов, Нобелевских лауреатов, бизнесменов и экспертов.