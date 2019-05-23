В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.