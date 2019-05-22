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Все мои дети получили все возрастные прививки: Никол Пашинян


Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все его дети получили все возрастные прививки. Как сообщает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Facebook, комментируя встречу с известным ученым Харальдом цур Хаузеном.

“Сегодня я принял лауреата Нобелевской премии Харальда цур Хаузена, который изучил влияние вируса папилломы на развитие рака шейки матки, а также сыграл важную роль в создании вакцины.

Мы провели подробное обсуждение, по результатам которых я еще раз призываю всех родителей сделать прививки своим детям.

Все мои дети получили все возрастные прививки”, - отметил Пашинян.




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