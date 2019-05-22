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Среди пострадавших в результате ДТП туристического автобуса в Италии есть пять граждан Армении: МИД


Посольство Армении в Италии сообщает, что среди пострадавших в результате попавшего сегодня утром в ДТП туристического автобуса на автомагистрали Сиена-Флоренция есть пять граждан Армении.

Как передает Арменпресс, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Четверо из них уже выписались, а у одного имеются легкие повреждения, и он находится в больнице.

Посольство находится в непосредственной связи с представителями префектуры Сиены и другими соответствующими органами для получения дополнительной информации.




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