Среди пострадавших в результате ДТП туристического автобуса в Италии есть пять граждан Армении: МИД

Посольство Армении в Италии сообщает, что среди пострадавших в результате попавшего сегодня утром в ДТП туристического автобуса на автомагистрали Сиена-Флоренция есть пять граждан Армении.

Как передает Арменпресс, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Четверо из них уже выписались, а у одного имеются легкие повреждения, и он находится в больнице.

Посольство находится в непосредственной связи с представителями префектуры Сиены и другими соответствующими органами для получения дополнительной информации.