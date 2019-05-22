Премьер-министр Армении принял лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине Харальда цур Хаузена

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине Харальда цур Хаузена.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал известного ученого в правительстве Армении и высоко оценил его вклад в развитие глобального здравоохранения. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении придает важность внедрению безопасной и эффективной вакцинации для профилактики инфекционных заболеваний среди населения, и впечатляющие достижения и опыт господина Харальда цур Хаузена в этой области будут полезны и будут способствовать повышению общественной осведомленности.

Лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен отметил, что он рад посетить нашу страну, встретиться с премьер-министром Армении и, будучи в Армении впервые, впечатлен теплым гостеприимством. Коснувшись проблем глобального здравоохранения, Харальд цур Хаузен отметил, что, по его мнению, вакцинация является одним из лучших решений для профилактики инфекционных заболеваний, и правильное информирование общественности о ее важности имеет первостепенное значение.

Собеседники обменялись мнениями о влиянии вакцин и повышении общественной осведомленности.

***

Немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию за открытие роли папилломавирусов (HPV) в развитии рака шейки матки. Он прибыл в Ереван в рамках мероприятия “Нобелевские дни в Ереване” Ереванского государственного медицинского университета и 23 мая в зале вуза выступит с докладом на тему “Link between Nutritional infections and common human cancer”.