Предстоящие на 10 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 23 мая, в Национальном собрании состоится пресс-конференция руководителя делегации НС РА в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) - Бабкена Туняна. Он представит подробности о заседаниях ПАЧЭС в Батуми.

Сегодня состоится очередное заседание правительства Армении. На повестке дня предложение о подписании соглашения “О взаимной отмене визового режима для лиц с обычными паспортами между Арменией и Китаем".

ЗАО “Айпост” погасит и выпустит в обращение марку, посвященную 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

В Ереване будут представлены результаты исследования под названием “Тенденции развития энергетической политики Армении”. Выступит заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Акоп Варданян.

В Армении Нобелевский лауреат, немецкий вирусолог Харальд ЗУР Хаузен. Ему торжественно будет присвоено звание почетного доктора ЕГМУ. После чего специалист выступит с эксклюзивной лекцией “Связь пищевых инфекций с раком распространенным у людей".

В кинотеатре “Москва” состоится презентация книги Владимира Познера “Прощание с иллюзиями”, переведенной на армянский язык.

В “Центре искусств Гафесчян” состоится очередное мероприятие из серии “Встреча с искусством”, посвященное французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру. С лекцией выступит филолог, переводчик, член Союза писателей Армении - Арцви Бахчинян. Присутствующим будет предоставлена возможность насладиться творчеством Шарля Азнавура, его лучшими песнями, стихами и отрывками из фильмов с его участием.

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