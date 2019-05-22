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Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая


Текст нового варианта Билля о Brexit, включающего в себя соглашение об условиях выхода страны из ЕС, будет опубликован в ближайшую пятницу - 24 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду депутатам Палаты общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"После завершения периода ограничений для СМИ в связи с выборами в Европарламент, закон о соглашении по выходу [Великобритании из ЕС] будет опубликован в пятницу, чтобы предоставить Палате общин максимум возможного времени для его подробного изучения", - сказала глава правительства.

Премьер также добавила, что если парламент одобрит этот закон перед уходом на летние каникулы, Соединенное Королевство "покинет ЕС к концу июля".

Мэй представила во вторник так называемую новую сделку о Brexit, в которую были включены 10 пунктов, призванных, согласно замыслу, помочь получить поддержку со стороны парламентских партий для реализации намеченного плана по осуществлению выхода страны из Евросоюза. В частности, глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение. Голосование в Палате общин, как было объявлено ранее, должно состояться в период с 3 по 7 июня. Однако лидер лейбористов Джереми Корбин заявил во вторник, что его партия не поддержит соглашение об условиях Brexit с предложенными уступками со стороны премьер-министра.

 

 

 




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