На рассмотрение Совета ОДКБ будет представлена кандидатура Станислава Зася: он займет должность со следующего года

На заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было одобрено выдвижение кандидатуры Станислава Зася на должность генерального секретаря структуры. Об этом заявила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В ходе заседания была утверждена кандидатура Станислава Зася. Его кандидатура будет представлена Совету ОДКБ для назначения с 1 января 2020 года.

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян также участвует в заседании СМИД ОДКБ в столице Кыргызстана.