Назван самый богатый человек в истории

Американский экономист Сэмюэль Уильямсон сравнил состояния самых богатых людей разных эпох. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого – предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев – превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.

По его подсчетам, самым богатым человеком в истории западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер. На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерно 26 миллиардов долларов в наше время – Прим. ред.) , что на момент его смерти составляло 1,6 процента от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 миллиардов долларов.