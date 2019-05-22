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Назван самый богатый человек в истории


Американский экономист Сэмюэль Уильямсон сравнил состояния самых богатых людей разных эпох. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого – предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев – превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.

По его подсчетам, самым богатым человеком в истории западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер. На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерно 26 миллиардов долларов в наше время – Прим. ред.) , что на момент его смерти составляло 1,6 процента от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 миллиардов долларов.

 

 




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