Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Была обсуждена текущая ситуация в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники согласились с тем, что борьба с коррупцией и реформы судебной системы должны соответствовать Конституции, международным стандартам и обязательствам Армении в качестве государства-члена Совета Европы.

Турбьёрн Ягланд подтвердил полную поддержку Совета Европы повестке реформ Армении.

Эксперты Совета Европы в ближайшие дни прибудут в Ереван, чтобы предоставить необходимые для проведения реформ консультации и оказать содействие.