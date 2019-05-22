Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

Известный актер Леонардо Ди Каприо мечтает жить во времена, когда мобильных телефонов не существовало. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом он рассказал на пресс-конференции в среду.

"Я предпочитаю любое время, когда не было мобильных телефонов", - сказал Ди Каприо, отвечая на вопрос о том, в какую эпоху он хотел бы жить.

Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.

В фильме герой Ди Каприо Рик Далтон переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли в Голливуде, он начинает сомневаться в своих способностях.

"Но он чертовски хороший актер!", - выступил артист в защиту героя.

Брэд Питт, исполнивший роль дублера и друга Далтона, признался, что получил большое удовольствие от работы с Ди Каприо.

"Это было весело, надеюсь, мы повторим", - отметил он.