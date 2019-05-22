На Каннском кинофестивале показали кадры из документального фильма о Шарле Азнавуре

Документальный фильм о жизни легендарного французского шансонье Шарля Азнавура представители на Каннском кинофестивале, проходящем в эти дни на Лазурном берегу Франции. Презентация киноленты "Шарль. Особый взгляд" состоялась в российском павильоне, организованном "Роскино" на территории фестиваля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Продюсерами фильма выступили Шарль Де Мо, Миша Азнавур и Сергей Саркисов, а режиссером - Марк ди Доменико. Гостям и журналистам были показаны видеокадры, сделанные самим маэстро во время его гастролей, путешествий, общения с артистами и родными ему людьми.

В пресс-службе "Роскино" отметили, что "немногим было известно об этом увлечении знаменитого певца: Азнавур буквально не расставался с камерой, снимая себя, своих близких, беседы с легендарными артистами". "Эксклюзивный материал из архива семьи Азнавура раньше не был представлен на публике", - отметили в "Роскино".

Музыка для фильма была собрана из записей, сделанных в период с 50-х годов до настоящего времени. В картину вошли как культовые песни Азнавура, так и менее известные широкой публике произведения. "Фильм, связанный с различными моментами из жизни Азнавура, его сочинениями и песнями, обретает романтический характер, - отметили в "Роскино". - Это роман о жизни, о детстве, путешествиях, встречах, неудачах, успехах, радостях, печали, страхах, мужестве и, прежде всего, любви".