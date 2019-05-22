Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-05-19

ЕРЕВАН, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 мая, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 479.64 драм. Курс евро вырос на 0.86 драмa и составил 535.66 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.47 драм. Курс британского фунта сократился на 0.95 драмa и составил 607.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 86.25 драмa и составила 19602.13 драм. Цена серебра выросла на 0.25 драмa и составила 222.52 драм. Цена платины сократилась на 14.38 драмa и составила 12506.25 драм.