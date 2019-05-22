Известны имена армян, пострадавших в ДТП в Италии

Посольство Армении в Италии сообщает, что среди пострадавших в результате попавшего сегодня утром в ДТП туристического автобуса на автомагистрали Сиена-Флоренция есть два гражданина Армении - Маргарита Гюлумян (род. 10.06.1982) и Нина Меграбян (род. 24.04.1987).

Как сообщает Арменпресс, Нина Меграбян получила легкие травмы и после получения медпомощи была выписана. Маргарита Гюлумян находится на медосмотре.

Туристический автобус с 60 туристами из Казахстана, Армении, Грузии и других стран попал в ДТП на автомагистрали Сиена-Флоренция.