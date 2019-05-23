Женская сборная Армении по футболу сформируется в следующем году: Анна Тадевосян

В мировом футболе с каждым днем свое особое место занимает и женский футбол, который по своей зрелищности, скорости, техническим качествам не так далек от мужского. Футбольные сверхдержавы держат в центре своего внимания развитие и женского футбола. В Армении женский футбол развивается с большим размахом. В беседе с «Арменпресс» руководитель отдела женского футбола Федерации футбола Армении - Анна Тадевосян рассказала о потенциале женского футбола, о задачах, которые будут поставлены перед командой и формирующейся сборной.

- Почему, что ФФА решила дать толчок развитию женского футбола в Армении?

- Я сама вовлечена в дело развития женского футбола с 2015 года, когда совместно с “Корпусом мира” создали общественную организацию “Goals”, целью которой было стимулирование развития женского футбола. И основной упор был сделан на то, чтобы в регионах создать женщинам возможность заниматься каким-нибудь видом спорта или футболом. С тех пор я поняла, что у нас есть большой потенциал для женского футбола. В 2015 году в Сюнике были всего 4 команды женского футбола. Но сейчас в 8 областях Армении более 60 девочек играют в футбол. Почти нет команд в Араратской и Арагацотнской областях, и мало команд в Гегаркунике.

- Когда у нас будет взрослая женская команда?

- С самого начала моей работы в ФФА, с первого же дня мы проводим работу по формированию женской сборной взрослых. Сейчас у нас есть команда до 19 лет, которая в октябре примет участие в отборочном этапе Евро-2020 в Боснии. В сентябре учебно-тренировочней сборы начнет команда до 17 лет, которая в следующем году примет участие в Турнире Развития УЕФА. А с января 2020 года создадим взрослую женскую сборную. У нас есть около 25 футболисток из Америки, одна из Германии, которая выступала в женской команде Баварии, сейчас выступает во “Франкфурте”. И до января я найду и других футболисток для сборной. В вопросе формирования сборной мы должны использовать потенциал нашей диаспоры, поскольку те, с кем я встречалась, с большим воодушевлением принимали мое предложение. В Армении тоже есть хорошие футболистки, которые смогут пополнить состав сборной. Это будет сбалансированная сборная. Мы в следующем году намерены провести хотя бы два товарищеских матча.

- Вы встречались и с иностранными футболистками, имеющими армянские корни. Какие отклики Вы получили от них?

- Первая встреча была с Нэнси из США, а затем я нашла Марал из Германии. Сейчас в сборной до 19 лет 6 девушек из США. В июне у нас будут сборы со сборной до 19 лет. Благодаря армянской общине США мы нашли и других игроков. Для команды до 17 лет у нас есть 10 футболисток из США. У них была большая мечта играть за Армению, тем более за сборную. Теперь с большим удовольствием они присоединяются к нам.

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