“Ереванский бестселлер”. "Гномик недотепа" снова на первом месте. Детская литература, апрель, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений по данным продаж за апрель.
На первом месте - сказка Лусине Шахназарян “Гномик недотепа”. Новая и замечательная книга о гномике недотепе, почему он покидает Гномландию, почему путешествует и кого встречает.
На втором месте - сборник “Сказки” одного из самых читаемых авторов всех времен - Ованеса Туманяна. Работы Туманяна востребованы всеми поколениями, их с удовольствием читают и взрослые и дети. В основе сказок лежат народные темы и рассказы.
“Гарри Поттер и комната секретов” Дж. К. Роулинг на третьем месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.
Полный список бестселлеров на армянском читайте на сайте armenpress.am по адресу: