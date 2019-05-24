Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений по данным продаж за апрель.

На первом месте - сказка Лусине Шахназарян “Гномик недотепа”. Новая и замечательная книга о гномике недотепе, почему он покидает Гномландию, почему путешествует и кого встречает.

На втором месте - сборник “Сказки” одного из самых читаемых авторов всех времен - Ованеса Туманяна. Работы Туманяна востребованы всеми поколениями, их с удовольствием читают и взрослые и дети. В основе сказок лежат народные темы и рассказы.

“Гарри Поттер и комната секретов” Дж. К. Роулинг на третьем месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

Полный список бестселлеров на армянском читайте на сайте armenpress.am по адресу: