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Падение курса лари бьет рекорды


Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться - за последний месяц курс лари по отношению к доллару понизился на 2,8%, а за год - на 13,6%, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Лари побил антирекорд 2,5-летней давности. В конце декабря 2016 года курс национальной валюты Грузии впервые перешагнул отметку 2,78, а далее начал постепенно укрепляться и стабилизироваться. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару на 22 мая в размере 2,7676 GEL/$1.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани связывает изменение курса национальной валюты - лари с внешними факторами.

"Безусловно, это внешние факторы. Одним из обуславливающих факторов является фактор Турции. Именно поэтому уже более года мы говорим о дедолларизации, для того, чтобы мы были менее зависимы от доллара, чтобы наши граждане были менее зависимы от иностранной валюты", - сказал Мачавариани журналистам.

 

 




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