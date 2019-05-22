В ЦАР убили католическую миссионерку

Миссионерка Инес Ньевес Санчо была убита в Центральноафриканской республике. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава епархии города Бангасу Хуан Хосе Агирре.

По его словам, 77-летняя миссионерка из французской конгрегации Filles de Jesus de Massac была обезглавлена в поселке Нола. Изувеченное тело женщины было найдено в понедельник. Миссионерка, у которой, помимо испанского, есть и французское гражданство, работала в ЦАР в течение 26 лет.

Агирре рассказал в интервью испанской радиостанции COPE, что некие лица зашли в комнату, "вытащили ее из кровати", и в понедельник ее "нашли почти обезглавленной". "Во вторник ее уже похоронили", - добавил он.

Соболезнования в связи с гибелью женщины выразил и.о. премьера Испании Педро Санчес.