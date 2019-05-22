74,1% опрошенных положительно оценили деятельность правительства Пашиняназа последние 100 дней

74,1% участников опроса GALLUP International association положительно оценили деятельность за последние 100 дней правительства, сформированного премьер-министром РА Николом Пашиняном. Как передаетАрменпресс, об этом на пресс-конференции 22 мая сказал директор полноправного члена GALLUP International associationв Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан оценить последние 100 дней правления нового правительства, сформированного Пашиняном.53,8% отметили, что скорее оценивают положительно, а 20,3% - полностью положительно”, - сказал Навасардян.

57,7% опрошенных отметили, что согласны с назначениями НиколаПашиняна в новом правительстве.

Исследование проводилось в Армении в период с 30 апреля по 9 мая. В опросах приняли участие 1108 граждан.