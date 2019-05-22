Ландшафт возле Эйфелевой башни полностью изменится к 2024 году

Ландшафт прилегающих к Эйфелевой башни территорий полностью изменится к проведению Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно представленному во вторник мэром Анн Идальго проекту, территория вокруг башни станет практически полностью пешеходной и "зеленой". Планируется закрыть для проезда автомобилей Йенский мост, который связывает территорию рядом с Эйфелевой башней с садами Трокадеро и дворцом Шайо. Также городские власти уберут круговую развязку возле площади Трокадеро и превратят ее в парковую зону. Кроме того, на набережной Бранли ограничат движение автомобилей, сократив с четырех до двух количество полос, а скорость движения автотранспорта - с 50 до 20 км/ч,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, по задумке авторов проекта, территория возле башни станет более приспособленной для пеших прогулок. В мэрии отметили, что ежегодно Эйфелеву башню посещают 7 млн человек и еще более 20 млн приходят посмотреть на нее и отдохнуть на Марсовом поле.

Согласно видеопрезентации, опубликованной в Twitter Идальго, на всей территории поля будут высажены цветы и редкие растения, а также появится больше деревьев. В общей сложности планируется облагородить и реконструировать 54 га. Проект, который получил название One, обойдется властям в €72 млн.