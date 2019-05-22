Саакашвили поддержал первые назначения Зеленского на должности президента
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили поддержал первые назначения президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой администрации президента, Сергея Трофимова - первым замглавы администрации, а заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль - заместителем главы администрации. Позже указ о назначении Зеркаль исчез с сайта главы государства. По информации издания "Украинская правда", она отказалась от должности. Во вторник Богдан заявил, что Зеленский рассматривает на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) кандидатуру экс-министра финансов Александра Данилюка,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Зеленский назначил самого эффективного представителя своей предвыборной команды главой АП (администрации президента - ред.)",- написал Саакашвили на своей странице в Facebook.