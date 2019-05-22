Доходная часть госбюджета будет перевыполнена на 62 млрд драмов: обсуждены вопросы по распределению дополнительных бюджетных средств

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание с участием руководителей органов государственного управления, в ходе которого были обсуждены вопросы по распределению дополнительных бюджетных средств.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил: “Я уже говорил, что в этом году мы ожидаем перевыполнения доходной части государственного бюджета на более 62 млрд драмов, то есть мы не ожидаем, а уверены, что бюджетные доходы в этом году будут перевыполнены как минимум на 62 млрд драмов. И сейчас наша задача - обсудить, как распределить эти дополнительные бюджетные средства. По сути, мы уже приняли решение по трем вопросам. Дополнительные 7 млрд драмов будут выделены на программу дорожного строительства. Мы договорились, что с 1 июля зарплата военнослужащих увеличится, и на эти цели в течение полугода будет выделено 6,8 млрд драмов. Нам нужно повысить зарплату учителей, а для этого потребуется 3,5 млрд драмов в этом году. Мы должны принять решение по оставшейся части. Речь идет об около 45 млрд драмах, и мы должны принять правильное решение, как потратить эту сумму.

Что я имею в виду, говоря о правильном решении? По данным первого квартала этого года, мы имеем рост ВВП на 7,1%. Хочу подчеркнуть, что это не показатель экономической активности, а уже зафиксированный рост ВВП. Это очень обнадеживающая цифра, которая внушает надежду на то, что при правильном управлении мы достигнем тех показателей, которые позволят уже статистически считать экономическую революцию начавшейся. Почему это важно? Экономисты советуют нам, и мнение многих представителей нашей политической команды и правительства заключается в том, что необходимо направить эти суммы на те сферы, которые будут стимулировать дальнейший экономический рост. В качестве приоритетных направлений выделяются капитальные расходы, а также расходы, стимулирующие экономику. Это действительно очень серьезный и деликатный вопрос, и мы должны в результате обсуждений принять правильное решение, потому что от него очень зависит наше дальнейшее экономическое развитие”.

Затем руководители органов государственного управления представили по отраслям предложения и проекты по инвестиционным программам. Состоялся обмен мнениями по представленным предложениям.

Премьер-министр Пашинян поручил в сжатые сроки дополнительно обсудить предложения и провести оценку эффективности программ. По словам главы правительства, средства должны быть потрачены так, чтобы обеспечить их экономический эффект.