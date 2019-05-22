С целью проведения плановых работ будет прекращено газоснабжение двух газозаправочных станций

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 23-го мая с 10: 00 до 17: 00 будет прекращена подача газа в село Джрвеж Котайкской области, с 06: 00 часов 23-го мая по 17: 00 часов 24-го мая - в АГЗС ООО “АТ газ»” Тавушской области.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.