По опросам GALLUP, граждане самой важной проблемой в Армении считают безработицу

Согласно опросам GALLUP Internationalassociation, граждане Армении на данный момент самой важной проблемой, стоящей перед государством, считают безработицу. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 мая сказал директор полноправного члена GALLUPInternationalassociationв Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан отметить важнейшие задачи, стоящие перед нашим государством на данный момент. 45% отметили безработицу, 40,5% - экономическую ситуацию, 26,8% - низкие пенсии и зарплаты, 26,1% - проблему Нагорного Карабаха”, - сказал Навасардян.

Согласно опросам, эмиграциюсамой важной проблемой назвали 10,5%, коррупцию - 7,4%, самую низкий показатель важности дали терроризму - 0,2%.

Исследование проводилось в Армении в период с 30 апреля по 9 мая. В опросах приняли участие 1108 граждан.