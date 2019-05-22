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Автомобилист попал в центр песчаной бури и снял изнутри невероятное видео


Песчаные бури для Австралии не редкость, но жители города Милдьюра в последний раз природный катаклизм такой силы видели полвека назад.

День сменился ночью за считанные секунды, и мужчина буквально оказался героем апокалиптического фильма, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Это захватывающее видео было снято в Австралии, где песчаные бури – обычное дело. На кадрах видно, как автомобилист направляется в сторону огромной стены из песка. Стоит ему к ней приблизиться как день буквально сменяется ночью. Чем дальше едет мужчина, тем хуже ситуация впереди, и видимость почти полностью пропадает. В какой-то момент автомобилист ненадолго останавливается на обочине и продолжает движение позже.




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