Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил глава военного ведомства, слова которого приводит в среду газета Milliyet.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы окончательно решить вопрос с отказом от поставок российских зенитных ракетных систем. В противно случае США грозят Турции санкциями, наказанием по линии НАТО и исключением из программы F-35.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в пятницу в Стамбуле пообещал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Анкара выполнит контракт по закупке, несмотря на давление со стороны США.