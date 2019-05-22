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Армен Саркисян по приглашению президента Казахстана примет участие в Евразийском медиа-форуме


По приглашению президента Республики Казахстан Касима-ЖомартаТокаева президент Армении примет участие в открывающемся в Алматы Евразийском медиа-форуме “Деглобализация. Новый мировой ландшафт”. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян был одним из соучредителей Евразийского медиа-форума.

Президент Токаев в своем приглашении выразил уверенность, что участие в форуме такого известного и авторитетного политического и государственного деятеля, как Армен Саркисян, несомненно, будет представлять большой интерес для участников и гостей.

Евразийский медиа-форум уже более 15 лет организуется в Казахстане. Он стал авторитетной платформой для диалога в Евразийском регионе. Ежегодно форум собирает под своей крышей более 600 делегатов из 60 стран мира, в том числе политиков, экономистов, Нобелевских лауреатов, бизнесменов и экспертов.




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