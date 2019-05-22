В больнице одновременно забеременели 14 медсестер

В американском городе Бостон, штат Массачусетс, забеременели сразу 14 медсестер онкологического отделения больницы. Об этом представители Massachusetts General Hospital сообщили в официальном Twitter-аккаунте.

На фотографии, размещенной во вторник, 21 мая, 14 женщин в униформе стоят полукругом, улыбаются и держатся за живот. «Мамочки! Семья онкологического отделения растет. Сразу 14 беременных медсестер, одна из которых ожидает двойню. Эти сотрудницы дают вам 15 причин для улыбки», — написали работники больницы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В конце апреля сообщалось, что в американском штате Небраска одновременно 19 сотрудников неотложной помощи ожидают появления на свет ребенка. Предполагается, что дети родятся летом.