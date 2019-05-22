Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

Несколько альтернативных "цветочных" фестивалей проходят в Лондоне параллельно с всемирно известным "Цветочным шоу в Челси", передает корреспондент РИА Новости.

В конкурсе "Челси в цвету", проводимом в престижном лондонском районе Челси, принимают участие магазины, рестораны и гостиницы, предприятия малого бизнеса, расположенные на знаменитой Кингс-роуд и в ее окрестностях. В этом году тема фестиваля – "Под водой", так что Челси буквально "наводнен" сделанными из цветов раковинами, рыбами, морскими коньками, морскими звездами. Нашлось место даже гигантским осьминогам, а у местной стоматологии пациентов "встречает" веселый зубастый дельфин. По итогам конкурса будут выявлены победители. "Челси в цвету" продлится до cубботы включительно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник королева Великобритании Елизавета Вторая принимала гостей на традиционном чаепитии в саду Букингемского дворца. Компанию ей составили многочисленные родственники, в том числе внук принц Уильям с супругой Кейт, которая накануне показывала королеве созданный ею для Цветочного шоу сад.