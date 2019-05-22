По опросам GALLUP, граждане выше всех оценили работу Артура Ванецяна и Давида Тонояна

Согласно опросам GALLUP Internationalassociation, граждане Армении дали самую высокую оценку работе силовых структур и их руководителей. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 мая сказал полноправный членGALLUPInternationalassociation в Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан оценить работу министров и структур по балльной шкале от 1 до 5, где 1-минимумальная оценка, 5 – максимальная. Самые высокую усредненную оценку получили директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян и министр обороны Давид Тоноян -4.2 баллов. Самый низкий балл - 3.0 получила министр труда и социальных вопросов ЗаруиБатоян. Следующий высокий показатель - 4.0 баллов - получил начальник Полиции РА Валерий Осипян”, - сказал Навасардян.

Исследование проводилось в Армении в период с 30 апреля по 9 мая. В опросахпринялиучастие 1108 граждан.