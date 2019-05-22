Централизованный экзамен, новая версия теста: ЦОТ представляет подробности экзамена 9-го класса

Один из выпускных экзаменов 9-го класса по армянскому языку в этом году проводится централизованно, в нем примут участие 31 560 учеников. На пресс-конференции в залеАрменпресс замдиректора Центра оценки и тестирования аппарата премьер-министра Армении -КароНасибян отметил, что экзамен будет проведен 26 мая.

“До этого была проведена огромная подготовительная работа. Ученики будут сдавать экзамен в 251 экзаменационном центре. Они находятся не только в столице, в областных центрах, но и в сельских общинах”,-сказал КароНасибян.

Центр оценки и тестирования разработал новый вариант теста для централизованного экзамена 9-классников. Ученики два года сдавали изложение, однако с этого года будет тестовый вариант, который отличается от традиционного.

“В тестовом варианте не бывает проверяющего, но в этом варианте теста армянского языка 9-го класса они будут. В мероприятии примут участие учителя армянского языка и литературы”, - сказал он. Тест состоит из трех частей: традиционный вопрос и варианты ответа, будут задания, которые потребуют и кратких и обширных ответов, и будут частичные изложения. Будет дан текст, о котором ученик выразит свое мнение, причем в рамках 50–60слов.

Результаты ученики и родители смогут получить в школах через 7 дней после экзамена.