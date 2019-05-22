Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с 80-летним юбилеем Аркадия Тер-Тадевосяна

22 мая президент Республики АрцахБако Саакян направил поздравительное послание герою Арцаха, генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну в связи с 80-летним юбилеем. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Многоуважаемый Аркадий Ованесович, от имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем-80-летием со дня рождения.

В Арцахе, Армении и диаспоре нет человека, который не был бы знаком с пройденным Вами славным путем, Вашими высокими человеческими качествами и принципиальностью.

Неоценим Ваш вклад в Арцахскую войне и в наших славных победах.Вы и сегодня продолжаете служить Родине, играть активную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Уважаемый господин генерал, дорогой Командос, еще раз поздравляю Вас со знаменательной годовщиной и желаю крепкого здоровья, счастья, больших успехов и всех благ Вам, Вашей семье и родным”.