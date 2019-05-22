Улица Григора Лусаворича в Ереване будет переименована в улицу Святого Григория Лусаворича

Улица Григора Лусаворича административного района Центр Еревана будет переименована в улицу Святого Григория Лусаворича. Как передает Арменпресс, Совет старейшин Еревана 30 голосами “за”, 7 "против” и 12 воздержавшимися проголосовал за проект, предложенный членом фракции “Луйс”ТеминойВарданян.

Григор Лусаворич духовными отцами армянской церкви был причислен к Лику старших святых, а затем причислен к Лику общехристианских святых.

В проекте отмечается, что улица имени Григория Лусаворича в настоящее время не включает прилагательное “Сурб”, что необходимо исправить, учитывая то обстоятельство, что армянский народ первым принял христианство в качестве государственной религии.

На том же заседании Совет старейшин Еревана, в результате бурных обсуждений, отклонил предложение о добавлении слова “святой" в названия улицы Мовсеса Хоренаци и проспекта Маштоца.