Совет старейшин Еревана отклонил предложение о добавлении слова “святой” в названиях двух улиц столицы

Совет старейшин Еревана на заседании 22 мая проголосовал против предложения члена фракции “Луйс”- ТеимныВарданян о добавлении слова “святой” в названиях улицы МовсесаХоренаци и проспекта Маштоца административного района Центр ТеминыВарданян.

Как передает Арменпресс, ТеимнаВарданян отметила, что предлагаемая смена названия имеет также и туристическое значение. Во многих странах мира улицы и площади, носящие имена канонизированных людей, имеют особую привлекательность, и вызывают интерес у туристов к данной стране и народу.

Проект решения вызвал недовольство некоторых членов Совета старейшин. Мэр Еревана - АйкМарутян сказал, что если в повестку заседания Совета старейшин вносится какой-то проект, все обязаны отнестись к нему с уважением, иначе обсуждения Совета старейшин не будут иметь смысла.

В своем выступлении ТеимнаВарданян призвала членов Совета старейшин с уважением относиться друг к другу, поскольку у всех есть право свободно выражать свою точку зрения.