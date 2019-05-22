Проживающие в России братья-армяне сделали в Котайкской области инвестицию около 100 млн драмов

Братья Серго и Самвел Степаняны, проживающие в России, в Армении сделали инвестицию около 100 млндрамов. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства диаспоры РА, они финансировали строительство 3-километровой дороги, ведущей в общину Нор ЕрзнкаКотайкской области, которая не ремонтироваласьс момента обретения независимости.

Торжественное открытие дороги состоится 24 мая в 12:00. В открытии примут участие ряд высокопоставленных чиновников.

Серго Степанян-генеральный директор ООО “УК АРСИБ-Агро” Тюмени.

Самвел Степанян - член Совета армянской культурно-просветительской общественной организации “Айастан" Тюменской области. Он разработал перспективную программу развития общественной организации до 2021 года. В рамках стратегии программы в Тюмени открылся Армянский культурный центр им. Месропа Маштоца, где обучаются более 200 армянских детей. С мая 2016 года Самвел Степанян является председателем некоммерческой организации "РОСАРМ", созданной с целью укрепления деловых и культурных связей между Россией и Арменией.