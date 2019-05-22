СМИ: две японские корпорации отложили продажу новых моделей смартфонов Huawei

Японские корпорации мобильной связи SoftBank и KDDI объявили в среду, что откладывают ранее запланированное начало продаж новых моделей смартфонов производства компании Huawei. Они пришли к выводу, что не могут гарантировать безопасное и надежное использование этих гаджетов, сообщает информационное агентство Kyodo.

Японские компании пока не сообщили, намерены ли они впредь продавать смартфоны Huawei. В Японии ими торгуют только SoftBank и KDDI.

Решение этих корпораций, отмечает агентство, связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. В связи с этим, в частности, корпорация Google приостановила свои контакты с китайской компанией, включая предоставление ей программного обеспечения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Huawei таким образом потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.