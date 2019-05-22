В Аргентине прошли первые слушания по делу экс-президента Киршнер

Состоялись первые слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины Кристины Киршнер и еще 12 человек, в ходе которых были зачитаны обвинения в адрес подсудимых.

Киршнер, ее родственников и ряд чиновников подозревают в сговоре и отмывании денег, полученных при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса. В то время она руководила страной.

На суде Киршнер не выступала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За несколько часов до судебного заседания Киршнер в Twitter заявила, что эти судебные слушания – новая стадия преследования с одной целью: усадить ее на скамью подсудимых в разгар предвыборной кампании. Экс-президент выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента на выборах в 2019 году.

Следующие слушания состоятся 27 мая. В рамках рассмотрения дела планируется заслушать 160 свидетелей.