Посол Армении встретился с генеральным секретарем Федерального министерства оцифровки и деловых связей Австрии

Посол Армении в Австрии Армен Папикян встретился с генеральным секретарем Федерального министерства оцифровки и деловых связей Австрии Михаэлем Эстерлем (MichaelEsterl). Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла, Михаэль Эстерль отметил важность практических шагов по углублению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, активизации экономических связей.

Михаэль Эстерль, вкратце представив круг функций Федерального министерства оцифровки и деловых связей Австрии, выразил готовность австрийской стороны углубить сотрудничество с Арменией по направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах оцифровки и высоких технологий.

Посол Армен Папикян подчеркнул важность скоординированной и активной работы, направленной на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Он сообщил, что в Армении созданы все необходимые условия для привлечения инвестиций, реализации инвестиционных программ, подчеркнул важность присутствия австрийского бизнеса в Армении. Посол вкратце представил также и подробности бизнес-привлекательности Армении. В связи с этим посол Папикян отметил, что Армения, являясь страной-членом ЕАЭС, одновременно пользуется и торговым режимом GSP+ с ЕС. Более того, на армяно-иранской границе действует свободная экономическая зона, что делает Армению еще более привлекательной для иностранных инвесторов.

С целью формирования двусторонней экономической повестки стороны отметили важность деятельности Армяно-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также двусторонних контактов на официальном уровне.