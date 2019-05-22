Reuters: британские лейбористы призвали Мэй не вносить билль о Brexit в парламент

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала премьер-министра Терезу Мэй не вносить в парламент на голосование законопроект по Brexit. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление лейбористского теневого "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера.

"Я искренне считаю, что для премьер министра будет разумным не ставить этот пакет [законодательных мер] на голосование", - приводит агентство слова представителя лейбористов. Он назвал слишком слабыми предложения по нахождению компромисса по Brexit, которые премьер представила Лейбористской партии.

Ранее Reuters сообщило, что премьер направила письмо лидеру лейбористов Джереми Корбину, в котором призвала оппозицию пойти на компромисс и поддержать в парламенте законопроект о выходе страны из ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я продемонстрировала сегодня, что желаю пойти на компромисс, чтобы осуществить Brexit для британского народа", - цитирует Reuters письмо Терезы Мэй. "Законопроект о Brexit - наш последний шанс сделать это", - написала Мэй. "Я призываю вас пойти на компромисс, чтобы обе наши партии достигли того, что обещали в своих манифестах, и восстановили доверие к политике", - написала Мэй Корбину.