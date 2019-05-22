Apple представила обновленный MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Корпорация Apple представила обновленную модель своего ноутбука MacBook Pro, который впервые обзавелся восьмиядерным процессором. Об этом компания сообщила во вторник на своем официальном информационном сайте.

Согласно опубликованным данным, обновленные MacBook Pro будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Как и раньше, ноутбук будет представлен в двух размерах - 13 и 15 дюймов - и двух цветовых вариациях - "серебристый" и "серый космос",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Большая версия MacBook Pro будет доступна с шести- и восьмиядерными процессорами. 13-дюймовая версия будет поставляться с обновленным четырехъядерным процессором. Как и в предыдущем поколении, компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar.