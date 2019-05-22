ВМФ Китая стал крупнейшим в мире

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) стал крупнейшим в мире, сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает, что недавно число китайских боевых кораблей (в том числе авианосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок и десантных кораблей) достигло 300, что на 13 единиц выше, чем у США. Основу китайского военного флота составляют 119 надводных (23 эсминца, 59 фрегатов и 37 корветов) и 76 подводных кораблей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Следом за Соединенными Штатами идут Россия (83 корабля), Великобритания (75) и Австралия (48).