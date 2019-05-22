Будут реализованы новые программы развития сельского туризма

Федерация АКБА и Армянский филиал “Союза охраны природы Германии” (NABU) подвели итоги конкурса заявок на гранты, объявленного в марте. Целью предоставления гранта является содействие развитию сельского туризма в Армении.

Как сообщили Арменпресс в АКБА-Кредит Агрикольбанке, в объявленном конкурсе из разных областей Армении участвовали 522 человека и организации, представившие свои программы по развитию сельского туризма.

В результате подведения итогов полученных заявок было решено оказать содействие 5 программам, посредством которых в нескольких областях Армении -Шираке, Гегаркунике, ВайоцДзоре и Сюнике, в 5 разных селах благодаря качественному и количественному росту предоставляемых туристам услуг, можно будет стимулировать развитие сельского туризма.

“Наша миссия не только в предоставлении финансовых услуг. Мы стремимся иметь свою рольв экономике в Армении, особенно в общинах, в их развитии. Имея такого хорошего партнера, как NABU, с гордостью можем отметить, что мы двигались этим путем,и мы способствуем развитию общин”,-отметил в своей речи генеральный исполнительный директор АКБА-Кредит Агриколь Банка Акоп Андреасян.

Федерация АКБА создана в 2017 году. Цель - стимулировать развитие инновационного сельского хозяйства и сельских общин в Армении.

Сотрудничество АКБА-Кредит Агриколь Банка и NABU началось в 2015 году.

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