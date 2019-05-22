Выборы ректора Театрального института состоятся 22 мая

Выборы ректора Ереванского государственного института театра и кино, как и планировалось, состоятся сегодня, 22 мая.

Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сказала председатель Совета управления института Карине Ходикян.

Единственным кандидатом ректора является и. о. ректора ЛилитАрзуманян.

Несколько дней назад студенческий совет института распространил заявление о том, что большинство студентов желает иметь альтернативный вариант кандидата и выслушать другие концепции и программы развития вуза.

21 мая ЛилитАрзуманян встретилась с профессорско-преподавательским составом и студентами Театрального института с целью представить свой шестимесячный отчет и ответить на их вопросы.

На встрече часть студентов требовала самоотвода и. о. ректора и единственного кандидата в ректоры - ЛилитАрзуманян, чтобы был объявлен другой конкурс и другие кандидаты также имели возможность баллотироваться.

Выслушав студентов, выступающих против нее и поддерживающих ее, Арзуманян сказала, что поговорит с министром образования и науки РА Араиком Арутюняном и сообщит всем результаты обсуждения.

Бывший вице-мэр Еревана, преподаватель Ереванского государственного института театра и кино - Арам Сукиасян, внимательно проследив весь процесс, заявил, что в случае нового конкурса готов выдвинуть свою кандидатуру.

Заявки на участие в выборах ректора подали ЛилитАрзуманян, Армен Арутюнян и Васил Геворкян. Армен Арутюнян и Васил Геворкян получили отказ от Министерства образования и науки Армении на том основании, что их данные не соответствуют 29-му пункту устава института.

Должность ректора осталась вакантной после того, как Давид Мурадян был уволен по собственному заявлению.